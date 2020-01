Porschefahrer ergreift die Flucht

Der Polizei ist am Montag gegen 11 Uhr in der Gehrenbergstraße in Markdorf ein Porschefahrer gemeldet worden, der vermutlich ohne Führerschein unterwegs sei. Ein sofort hinzugerufene Streifenwagenbesatzung versuchte, den Fahrer zu kontrollieren. Dieser fuhr laut Polizeibericht allerdings weiter, ohne die Anhaltesignale der Polizei befolgen. Mehrmals missachtete der Porschefahrer einige Verkehrszeichen und konnte so in Riedern das Fahrzeug abstellen und zu Fuß flüchten. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte der 27-jährige schließlich in Schnetzenhausen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist.