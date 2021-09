Poll Immobilien spendet 6000 Euro an die Markdorfer Tafel

Große Freude herrscht laut einer Mitteilung bei den Verantwortlichen der Markdorfer Tafel. Das Unternehmen von Poll Immobilien unterstützt die Aktivitäten der Tafel mit 6000 Euro. Den Spendenscheck überreichten am Donnerstag Geschäftsstellenleiter Christian Koler und Mihaela Bilos von den Büros in Markdorf und Überlingen an Günther Wieth von der Tafel. Trotz Corona sei 2020 ein gutes Geschäftsjahr für die beiden Büros gewesen und davon sollte etwas abgegeben werden, erklärte Christian Koler die Spende, zudem sei er ein gebürtiger Markdorfer. Der Scheck komme gerade zum richtigen Zeitpunkt, freute sich Günther Wieth. Nach einem Starkregen Ende Juni stand das Wasser im Laden und auf dem Vorplatz 70 Zentimeter hoch. Der dort geparkte kleine Kühlwagen habe einen Totalschaden erlitten und müsse dringend durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Lebensmittel seien nicht geschädigt worden, allerdings haben die Entfeuchter wochenlang gearbeitet, um das Mauerwerk des Ladens zu trocknen.