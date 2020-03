Polizeiwagen fährt in Leitplanke

Nachdem einer Streifenbesatzung am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Markdorf ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, wendete das Polizeifahrzeug, um dem Fahrzeug hinterherzufahren. Beim Abbiegen von der Gaußstraße in die Planckstraße kam der Streifenwagen laut einer Mitteilung der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 11 000 Euro. Da der Streifenwagen nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Kurze Zeit später kehrte das Auto an die Unfallstelle zurück und wurde kontrolliert. Die Überprüfung des Fahrers verlief ohne Beanstandungen.