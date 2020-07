Polizei sucht Zeugen zu Opferstock-Diebstahl

In den vergangenen Wochen ist wiederholt Geld aus einem Opferstock in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Markdorf estohlen worden. Nachdem in dem Behältnis mehrfach Reste von doppelseitigem Klebeband aufgefunden wurden, muss davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Täter die Münzen aus dem Geldschlitz geangelt hat. Eine genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.