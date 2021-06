Polizei stoppt betrunkenen Fahrer gleich zweimal an einem Wochenende

Ein 60-jähriger Autofahrer muss mit Konsequenzen rechnen, nachdem er am Wochenende gleich zweimal deutlich betrunken mit dem Auto unterwegs war.

Zunächst war er am Samstagmittag Verkehrsteilnehmern aufgefallen, als er mit seinem Wagen in Schlangenlinien durch Markdorf fuhr. Da die Atemalkoholmessung in der Polizeikontrolle einen Wert von über 1,8 Promille ergeben hatte, musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Das scheint den Mann offensichtlich nicht allzusehr gestört zu haben.

Bereits am Sonntagabend ging der 60-jährige Mann den Beamten wieder ins Netz. Wieder hinter dem Steuer und wieder betrunken.

Wieder waren es Zeugen gewesen, die den offensichtlich betrunkenen Mann in Bermatingen hatten zu seinem Wagen schwanken und wegfahren sehen. Er musste die Beamten zum zweiten Mal an diesem Wochenende in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde.

Neben einer erneuten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er nun auch mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Dieses Mal behielten die Ermittler die Fahrzeugschlüssel ein.