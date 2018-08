Polizei holt Randalierer ab

Ein 47-Jähriger hat die Einrichtung seiner Wohnung am Mittwochabend demoliert und dabei auch ein Türblatt aus dem Fenster des Obergeschosses geworfen. Als sich der Mann beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Wohnung befand und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine weitere Person darin aufhält, wurde mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr die verwüstete Wohnung über den Balkon betreten. Der 47-Jährige, der kurz darauf selbst beim Polizeirevier Überlingen anrief und einräumte, im psychisch verwirrten Zustand seine Einrichtung demoliert zu haben, konnte wenig später von einer Streifenwagenbesatzung in eine Fachklinik gebracht werden.