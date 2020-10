Polizei fahndet nach dreister Autodiebin

Nicht schlecht dürfte ein 71-jähriger Zeitungsausträger am frühen am Donnerstagmorgen gestaunt haben, als er sein weißes Auto in der Kehlhofstraße abstellte und hierbei den Zündschlüssel stecken sowie die Fahrertüre offenstehen ließ. Nachdem sich der Mann zirka 15 Meter von seinem Auto entfernt hatte, wurde er luut Polizeibericht von einer unbekannten Frau angesprochen und um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Als er die Bitte verneinte, stieg die Unbekannte kurzerhand in den Pkw des 71-Jährigen und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Etwa 20 Minuten später meldete ein Zeuge der Polizei, dass er beobachten konnte, wie die Fahrerin eines weißen Autos in der Colsmanstraße/ Ecke Keplerstraße in Friedrichshafen auf eine Verkehrsinsel fuhr und zu Fuß in Richtung einer Unterführung flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei, konnte die Unbekannte nicht ausfindig gemacht werden. Laut Zeugenbeschreibung handelt es sich um eine zirka 1,65 bis 1,70 Meter große Frau zwischen 35 und 40 Jahren mit dunklen, schulterlangen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war sie dunkel gekleidet und wirkte alkoholisiert. Sie sprach zudem gebrochen Deutsch.