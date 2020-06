Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Beamten des Polizeireviers Überlingen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei betrunkene Autofahrer ins Netz gegangen. Bei beiden Fahrern entnahmen Ärzte Blutproben auf Anordnung der Beamten, und die Führerscheine wurden sichergestellt, wie die Polizei berichtet. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kurz nach Mitternacht wurde in Markdorf ein Auto angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 23-jährigen Fahrer wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab über ein Promille.

Am Freitagabend wurde in Frickingen-Altheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 20.40 Uhr wurde ein Wagen angehalten. Dessen 45-jähriger Fahrer hatte in der Mittelkonsole eine geöffnete Flasche Bier und roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkotest ergab mehr als 1,3 Promille.