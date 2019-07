Derzeit gehen aus dem Großraum Markdorf/Deggenhausertal vermehrt Meldungen über versuchte und vollendete Einbrüche bei der Polizei ein, teilt diese in einem Schreiben mit. Sicherungstechnische Berater des Polizeipräsidiums Konstanz beraten deshalb am Mittwoch, 17. Juli, von 12 bis 17 Uhr vor dem Rathaus in Markdorf mit einem mobilen Informationstruck des Landeskriminalamtes kostenlos und neutral über bauliche und technische Möglichkeiten zur Sicherung gegen Einbrecher. Am Freitag, 19. Juli, sind die Berater von 14 bis 17 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt am Tschasarteter Platz in Wittenhofen. Die Beamten informieren auch zum Schutz vor weiteren Kriminalitätsfeldern.

Die Beamten kommen nach vorheriger Terminvereinbarung auch direkt zu Interessierten nach Hause und beraten kostenlos und neutral. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist unter Telefon 07531 / 995 10 44 erreichbar.