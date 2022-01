Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Markdorfer Bahnhofstraße entstanden.

Ein 28-jähriger Renault-Fahrer fuhr laut der Polizei aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße ein. Er kollidierte dabei mit dem VW eines vorbeifahrenden 52-Jährigen. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 4000 Euro, am VW rund 8000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.