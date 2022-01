Physiotherapie für den Hund: Vanessa Mahn will Tieren die Schmerzen lindern

Vanessa Mahn ist 41 Jahre alt und lebt mit ihren Hunden Mimi und Pepe im Deggenhausertal. Seit 14 Jahren ist sie staatlich geprüfte Physiotherapeutin und arbeitet in einer Praxis in Markdorf – inzwischen nur noch auf 450-Euro-Basis. Schritt für Schritt hat sie dort ihre Stunden reduziert, um sich den Traum einer eigenen Praxis für Tierphysiotherapie zu erfüllen. Auf dem Weg dorthin absolvierte sie 2010 eine Weiterbildung zur Pferdeosteopathin, die sie 2012 erfolgreich abschloss. Vier Jahre später folgte die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin mit Akupunktur von Pferden und Hunden. Der bislang letzte Schritt war die Ausbildung zur Hundetrainerin. Die Theorieprüfung hat Mahn bereits in der Tasche – der praktische Teil folgt in Kürze.

Ihrer Praxis hat sie den Namen Bewegungsfreunde gegeben. Diese ist in der Poststraße 9/11 in Markdorf zu finden. Termine finden nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 0176 / 72 80 45 38 statt. Die Homepage (www.bewegungsfreude-bodensee.de) ist derzeit noch im Aufbau.