Pferd scheut und wirft Reiterin ab

Ein Pferd hat am Montag auf der Kreisstraße 7753 bei Unterhomburg die 22-jährige Reiterin abgeworfen, nachdem sie einen Lastwagen passierten. Hierdurch erlitt die Reiterin leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss selbstständig in eine Klinik, wie die Polizei mitteilt. Das Pferd konnte nach einigen Metern unverletzt wieder eingefangen werden. Am Lkw entstand durch das Austreten des Pferds ein geringer Sachschaden am Radlauf.