Pfarrgemeinderat: Wahlbeteiligung nur bei 11,2 Prozent

Eigentlich sollte das Ergebnis der Wahlen zum Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Markdorf bereits seit zwei Wochen feststehen, doch bedingt durch die organisatorischen Veränderungen aufgrund der Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie war keine Präsenzwahl möglich, sodass die rund 8860 wahlberechtigten Katholiken der Pfarrgemeinden St. Nikolaus, St. Sigismund Hepbach, St. Jodokus Bergheim, St. Martin Ittendorf, St. Georg Bermatingen und St. Gangolf Kluftern nur per Brief oder online wählen konnten. Insgesamt beteiligten sich knapp 1000 Katholiken an der Wahl, was einer Beteiligung von 11,2 Prozent entspricht.

Es sei eine besondere Wahl gewesen, so das Fazit von Pfarrer Ulrich Hund. Dadurch das keine Präsenzwahl stattfinden konnte, sei die Wahlbeteiligung niedrig gewesen, die Möglichkeit zur Online-Wahl konnte das Minus nicht ausgleichen, dies sei bedauerlich. Gefreut habe ihn, das es 34 Kandidaten für die 24 Sitze im Pfarrgemeinderat gegeben habe, dies sei beachtlich gewesen. Er dankte dem Team des Wahlvorstandes, das sehr flexibel auf die neuen Regelungen reagiert habe und mit einer kleineren Mannschaft, damit die Abstandsregelungen eingehalten wurden, die Stimmen auszählen musste. Die Online-Wahl sei erfreulich gut angenommen worden, fügte Wahlleiter Dietmar Künzig hinzu, rund zwei Drittel der Wähler nutzten die Möglichkeit, ihre Stimmen übers Internet abzugeben.

Stimmenkönig waren die beiden Kandidaten aus Ittendorf, Jörg Bailer erhielt 641 und Ursula Hutter-Koenen 638 Stimmen. Im Stimmbezirk Markdorf wurden gewählt: Margit Stützle, Evi Gräble-Kopp, Marianne Colucci, Manuela Zurell, Alexander Krebs, Margita Braun, Guntram Kirchner und Ursula Elbs. In Bergheim wurden Bernd Brielmayer, Willi Büchele und Petra Pflumm gewählt. Den Stimmbezirk Hepbach vertreten Angelika Schupp und Angelika Fauler. Die Pfarrei Bermatingen vertreten Sieglinde Lebherz, Roswitha Sailer, Lucida Dato, Bernhard Hatt und Patricia Kubon-Kuntz. In Kluftern wurden Birgit Müller, Lukas Piazolo, Matthias Weng und Albert Burkhard gewählt. Im neuen Pfarrgemeinderat sind damit 15 Frauen vertreten.