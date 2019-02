Pfarrer Hund bekommt Konkurrenz im eigenen Haus

Die Frauenfasnet der Katholischen Frauengemeinschaft der Pfarrei St. Nikolaus Markdorf ist wieder zu Hause. Im großen, frisch renovierten Saal der Mittleren Kaplanei wurde am Freitag und Samstag die traditionelle Fasnet gefeiert. An beiden Abenden waren die Plätze ausverkauft, die Stimmung war super, tolle Akteure und vom Programm waren die Besucherinnen begeistert.

Mit dem Eröffnungslied „In Markdorf gibt’s einen Pfarrsaal, der muss was ganz Besonderes sein, da lassen sie nicht jeden rein“, am Wochenende war der fest in zarter Frauenhand. Es gab nur wenige Ausnahmen, so für Pfarrer Ulrich Hund, der als orientalischer Prinz agierte. Gleich zu Beginn stellte er stolz fest, dass er der einzige verbliebene Prinz in der Stadt sei, nachdem die Pläne des Bürgermeisters zum Umzug ins Schloss gescheitert seien. Ebenso sei der Traum von einem funktionierenden Bahnübergang geplatzt, genauso wie der vom Zug, der zu spät oder gar nicht komme.

Allerdings bekommt der Pfarrer als Prinz Konkurrenz im eigenen Hause, Kirchenmusiker Johannes Tress verzaubert nicht nur die Mitglieder des Kirchenchores, besonders die Frauen, ebenso die ganze Gemeinde. Dies bewiesen die „Holy Santa Claus Singers“ anschließend auf der Bühne. Die Lieder zur Geschichte rund um „Mock seine Kuh“ war super, ebenso der Song „I muss a Schnäpsle haben“.

Wie schnell sich Technik wandelt und zu großen Verständigungsschwierigkeiten führen kann, erzählten Angelika Thum und Maria Stump, die eigentlich nur eine Reparatur ihrer Schreibmaschine wollte, bei der das F hängt. In die Welt der Reporter und Paparazzi entführten Inge Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle und Birgit Ziegler. Bei den Katholiken gibt es keinen Widerspruch, sie folgen brav ihrem Hirten, ganz im Gegenteil zum Rathauschef. Die Damen hatten gute Ideen zum Aufpeppen des Pfarrbriefes, oder zur zukünftigen Nutzung des Bischofsschlosses. So als Sommerresidenz des Papstes, das Gebäude sei alt, würdig und heruntergekommen.

„Der erste Lack ist ab“, stellten die hitzigen Wieber fest und beklagten die Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Tolle Stimmung herrschte bei der Stippvisite der Markdorfer Lumpenkapelle im Saal, es wurde begeistert mitgesungen und geklatscht. Mit heißen Samba-Rhythmen überraschten Martina Skopinski, Patricia Wagner und Daniela Weiss. Sie erzählten von ihrer Reise von Rio bis nach Markdorf, die exotischen Vögel quartierten sich gleich im Bischofsschloss ein. Zum Abschluss überzeugte das Chaosorchester der Kaplanei mit ihrem Can Can, gespielt auf den verschiedensten Luftpumpen.