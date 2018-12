Pfadfinder sammeln haltbare Lebensmittel für die Tafel

Jeden Tag eine gute Tat, diese Aufgaben haben die Pfadfinder vom Stamm Bodensee der katholischen Pfadfinderschaft Europas am Samstag beispielhaft erfüllt. Sie sammelten vor vier Markdorfer Supermärkten haltbare Lebensmittel und übergaben diese an die Markdorfer Tafel.

Zur christlichen Nächstenliebe gehöre es, auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut gehe, begründete Pfadfinder Sebastian Merk die Aktion. Mehr als 20 Pfadfinder in vier Gruppen sprachen die Kunden vor den Supermärkten an und überreichten ihnen eine Information der Tafel, in der diese darstellte, wie dringend dort auch haltbare Lebensmittel benötigt werden. Der Großteil der Kunden habe darauf positiv reagiert und beim Verlassen des Marktes zwei, drei Artikel in die Sammelbox der Pfadfinder gelegt, auch seien sie für diese Aktion gelobt worden, berichtete eine Pfadfinderin begeistert.

So konnte Günther Wieth eine Fülle von haltbaren Lebensmitteln, wie Nudeln, Reis, Zucker, Müsli, Kaffee, Süßigkeiten für die Tafel in Empfang nehmen. Einige hatten auch Hygieneartikel, wie Zahnpasta oder Duschgel gespendet, ebenso waren Babywindeln und Babynahrung dabei. Das seien alles Produkte, die in der Markdorfer Tafel benötigt werden, erklärte Wieth, der von der Aktion der Pfadfinder ganz begeistert war.