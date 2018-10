Peru zu Besuch in Markdorf

Seit 30 Jahren gibt es die Partnerschaft zwischen der Pfarrei St. Nikolaus in Markdorf und der Pfarrei Huancaray in den peruanischen Anden. Aus diesem Anlass reisten im Mai einige Mitglieder des Perukreises nach Südamerika, in der vergangenen Woche erfolgte der Gegenbesuch von Padre Mario und dem Wassermeister Vidal in Markdorf. Am Samstag gab es eine Begegnung mit den peruanischen Gästen im gerade fertig gestellten Pfarrsaal in der Mittleren Kaplanei.

Die Partnerschaft zu Markdorf bedeute den Menschen sehr viel, erklärte Padre Mario. Es bedeutete eine geschwisterliche Verbindung zu den Menschen in Markdorf. Der Priester ist zum ersten Mal in Markdorf, sein Begleiter war bereits vor zehn Jahren dort. Es habe sich nichts verändert, die Menschen seien sehr lieb und nett. Beide waren begeistert von der herzlichen Aufnahme in Markdorf, so wurden sie beim Besuch auf dem Wochenmarkt von vielen Menschen begrüßt.

Das Thema Umweltschutz beschäftigt das Dorf

Neben der Auffrischung der Partnerschaft wollten sie aber auch Neues erfahren. Inzwischen gibt es auch in den Dörfern in den Anden Probleme mit der Müllbeseitigung, seien es Plastikflaschen oder Pampers. Deshalb besuchten sie die Mülldeponie am Weiherberg und erfuhren sehr viel über Mülltrennung, Wiederverwertung und Müllvermeidung. Bei einem Treffen mit Bürgermeister Georg Riedmann, informierten sie diesen über die verschiedenen Projekte zur Dorfentwicklung und Wasserversorgung. Ferner besuchten sie die Grundschule und das Bildungszentrum, um für die Partnerschaft zu werben. Da es in Huancaray Überlegungen zur Wiederaufforstung gibt, ließen sie sich bei einer Wanderung am Gehrenberg von Stadtförster Burger darüber informieren.

Mit ihren Markdorfer Freunden sind sich die beiden Peruaner einig, für die Partnerschaft seien die regelmäßige Begegnung und der Kontakt sehr wichtig. Ebenso wie der regelmäßige Austausch und die Freundschaft zwischen den beiden Pfarrgemeinden. Durch die Partnerschaft und Unterstützung aus Markdorf habe sich das Leben in den Dörfern deutlich verändert, berichtete Padre Mario. Besonders der Bau der Trinkwasserleitungen habe eine deutliche Verbesserung des Lebens für die Dorfbewohner gebracht, sei es in Bezug auf die Gesundheit oder die Hygiene.

Inzwischen seien der Umweltschutz und der Umgang mit der Natur ein wichtiges Thema, es sei wichtig Müll zu vermeiden. Dabei wäre eine Unterstützung und Hilfe aus Markdorf erwünscht. Eines ist Wassermeister Vidal sehr wichtig, er möchte sich bei allen Markdorfern bedanken, die durch ihre Spenden die verschiedenen Projekte in Huancaray ermöglichen und unterstützen. Bei der Wasserversorgung wird gerade das 27ste Projekt fertig, damit seien insgesamt rund 270 Kilometer Wasserleitungen in Eigenarbeit verlegt worden – 10 000 Dorfbewohnerhätten dadurch nun Zugang zu sauberem Trinkwasser.