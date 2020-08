Pater Hans Müller verabschiedet sich aus dem Dienst

Beim Patroziniumsgottesdienst zu Jakobus in Ahausen, coronabedingt in kleinerem Rahmen, ist Pater Hans Müller SAC von seinem Dienst in der Seelsorgeeinheit Markdorf verabschiedet worden. Ort und Zeitpunkt waren so gewählt worden, weil Pater Müller bis zuletzt in Ahausen Gottesdienst gefeiert hat und ihm jene Kirche und Teilgemeinde sehr ans Herz gewachsen war.

Pfarrer Ulrich Hund und Bernhard Hatt vom Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Markdorf und zugleich Gemeindeteam Bermatingen würdigten das Wirken von Pater Müller und überreichten einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten, der nicht nur Pater Müller, sondern auch Haushälterin Frau Höpker zugedacht war, die ihn jeweils auf den Wegen nach Ahausen begleitet hat. Auch die Ministranten hatten eine Erinnerungsgabe für ihn.

Seit 2011 hat Pater Müller in der Seelsorge und Liturgie in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Markdorf mitgearbeitet – in der Zeit ohne Vikar und später während der Krankheit von Pater Paul (der Verabschiedungstag war genau dessen Todestag vor sieben Jahren). Das Erzbistum hat 2014 den Auftrag der Pallottiner in der Seelsorgeeinheit Markdorf beendet, aber dennoch ist Pater Müller weiterhin gekommen und hat bis zur Corona-Krise mitgeholfen, zuletzt in den Messfeiern in Ahausen. Die Gottesdienste in Raderach mussten schon früher eingestellt werden durch Bauschäden der Kapelle dort. Pater Müller betonte, wie wohl er sich gerade in Ahausen gefühlt habe. Noch einmal spendete er der Gemeinde zum Abschluss den Segen.

Pater Hans Müller ist 1939 geboren, legte 1963 seine erste Profess (Versprechen) im Pallottinerorden ab, wurde 1967 zum Priester geweiht und war unter anderem auch als Heimerzieher auf dem Hersberg tätig, als dort noch ein Internat war. So zählte der heutige Erzbischof Stephan Burger beispielsweise zu seinen Schülern. Lange Jahre war er in der Militärseelsorge tätig. Seit 2007 lebt er wieder am Bodensee. Ein festlicher Gottesdienst war in Markdorf zu seinem goldenen Priesterjubiläum 2017 gefeiert worden. Insgesamt war er neun Jahre in der Seelsorgeeinheit Markdorf tätig.