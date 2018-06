Parkhaus in der Poststraße wird untersucht

Das Parkhaus in der Poststraße in Markdorf ist am Freitag, 22. Juni, von 8 bis 20 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Untersuchungen, die am Gebäude vorgenommen werden. Autofahrer werden gebeten, in diesem Zeitraum auf andere Parkplätze auszuweichen.

Das Parkhaus Poststraße ist in einem schlechten Zustand. Es ist dunkel, es ist schmutzig, es tropft. Doch das Gebäude sieht nicht nur schlecht aus, es ist auch sanierungsbedürftig. Das hat ein erstes Gutachten im Jahr 2016 ergeben. Damals wurden deutliche Schädigungen festgestellt, unter anderem Risse, Betonabplatzungen, schadhafte Fugen, stehendes Wasser und Schäden im Fahrbahnbereich. Nun soll genauer geprüft werden, was am dringendsten saniert werden muss. Aus diesem Grund wird eine Sachverständige für Betonschäden und Betoninstandsetzung sich das Parkhaus genauer anschauen. „Dabei wird sie auch Proben entnehmen und prüfen, wie weit Salz in den Beton eingedrungen ist“, erläutert Stadtbaumeister Michael Schlegel.

Dass bereits Salz in den Beton eingezogen ist und zumindest ein Teil saniert werden sollte, hat das erste Gutachten aus dem Jahr 2016 ergeben. Die Ergebnisse von damals werden mit den neuen Befunden verglichen. So können man bewerten, wie schnell die Schädigungen am Gebäude voranschreiten, sagt Schlegel. Aufgrund dieser Erkenntnisse werde die Sachverständige erneut ein Gutachten erstellen und Stellung dazu beziehen, in welchem Zeitraum das Parkhaus saniert werden sollte. Das Gutachten wird dem Gemeinderat vorgestellt und der entscheidet dann, wie es weitergeht.

Abriss ist denkbar

„Wenn möglich, würden wir es gerne soweit ertüchtigen, dass es zehn weitere Jahre hält“, sagt Schlegel. Diesen Zeitraum könne man nutzen um darüber nachzudenken, wie dieser Standort in Zukunft aussehen soll. Die Frage sei, ob ein Teil oder das ganze Parkhaus abgerissen und neu aufgebaut werden soll. Denkbar sei auch, dann die Zufahrt zu verlegen, sodass es über die Bundesstraße erreichbar ist. „Im Finanzplan ist ein Neubau zunächst nicht vorgesehen“, sagt er.

Das Parkhaus in der Poststraße ist übrigens nicht das einzige, das eine Sanierung nötig hat. Im gleichen Zug wird das Parkhaus unterm Bischofsschloss und das Parkhaus in der Biberacherhofstraße untersucht. Auch in diesen beiden Fällen geht Stadtbaumeister Michael Schlegel davon aus, dass demnächst Sanierungen anstehen. „Fest steht, dass das Parkhaus unterm Bischofsschloss in den nächsten Jahren auch saniert werden muss“, sagt er. Dringlicher sei jedoch die Sanierung des Parkhauses in der Poststraße. „Das liegt unser erstes Augenmerk drauf“, sagt er.