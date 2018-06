Parken kommt auf den „Runden Tisch“

Die Stadt Markdorf ist um eine Arbeitsgruppe reicher: Auf Antrag von SPD-Gemeinderat Uwe Achilles wird ein „Runder Tisch“ zum Thema Parken in der Innenstadt installiert, um ein System zu entwickeln, das stressfreies Parken ermöglichen soll. Das 15-köpfige Team, das nach Fasnacht erstmals zusammenkommt, soll bis zur Sommerpause Ergebnisse präsentieren.

Das Dauerthema Parken ist damit um ein Kapitel reicher geworden. „Seit ich hier bin wird es diskutiert, und bestimmt noch lange danach“, kommentierte Bürgermeister Bernd Gerber gestern Abend in der Sitzung. Er machte die Haltung der Verwaltung deutlich: „Unser Vorschlag ist, das Parken so zu belassen, wie es derzeit ist.“ Das System des kostenlosen, in der Regel nicht überwachten Autoabstellens habe ein paar Nachteile, aber auch riesige Vorteile. Gerber: „Wir sollten dieses Markenzeichen unserer Stadt erhalten.“

Die Gemeinderatsfraktionen der Umweltgruppe und der SPD hatten das Thema aufs Tapet gebracht, indem sie vor einigen Monaten beantragten, „Blaue Zonen“ für zeitlich begrenztes kostenloses Parken einzurichten. Zudem sollten die Kosten für einen Gemeindevollzugsdienst, der den Parkverkehr überwacht, geprüft werden.

Szenario schrecht ab

„Das Szenario, das die Verwaltung darstellt, wollen wir sicher nicht”, sagte Hansörg Renner (Umweltgruppe) angesichts der gestrigen Gemeinderatsvorlage: Kosten von einmalig 90 000 Euro für Parkscheinautomaten und Zonenbeschilderungen waren aufgeführt, zusätzlich jährliche Unterhaltungskosten von 13 500 Euro. „Wenn wir hier einsteigen, dann machen wir es gleich richtig”, argumentierte Gerber. Denn egal, wie man das Thema angehe: „Es führt in die Bewirtschaftung“ -- auch mit „Blauer Zone“.

Diesem Vorschlag wollte keine Fraktion folgen. „Oberster Grundsatz ist, dass Parken in Markdorf kostenfrei bleiben muss”, sagte Renner. Alfons Viellieber (CDU) ergänzte: Das hat absolute Priorität.“

Uwe Achilles brachte das Beispiel der Hegaugemeinde Gottmadingen ein, wo die Dauerparker im Ortskern durch ausgeschilderte Blaue Zonen und einen Vollzugsdienst auf 400-Euro-Basis vertrieben worden seien. Erst mit freundlichen Schreiben, dann auch mit Verwarnungen. Sein Vorschlag: Einen „Runden Tisch” zu installieren, der prüft, ob sich dieses Modell auf Markdorf übertragen lasse oder nach anderen Lösungen für Wege zum stressfreien Parken sucht. Das wurde einstimmig beschlossen.

Jede Fraktion stellt einen Vertreter, von der Stadt ist Ordnungsamtsleiter Bernhard Brugger im Boot, dazu kommen Vertreter von Aktionsgemeinschaft, Proma und die Besitzer der Parkhäuser, die ein Großteil der rund 800 Innenstadtparkplätze bereitstellen. Dazu der örtliche Polizeiposten, Anwohner und „sachkundige Bürger“, wie der Bürgermeister formulierte: „Diese Namen nennen Sie uns, das gibt sonst nur Ärger“, wandte er sich an Achilles.

Martina Koners-Kannegießer (CDU) sah als größtes Problem an, die Dauerparker, die aus der Innenstadt verschwinden sollen, auf anderen Parkflächen unterzubringen.

Hansjörg Renner hatte genügend Vorschläge. An der Ecke zur Talstraße, im Bereich Guttenbergstraße/Bahnhofstraße, am Bahnhof selbst und nicht zuletzt am neuen Feuerwehrhaus: Jene 35 Plätze, die nicht für die Einsatzkräfte reserviert seien. (iw)