„Packen an, was Geschäftsleuten am Herzen liegt“

Die Fraktion der Freien Wähler hat im Gemeinderat den Vorschlag gemacht, eine Projektgruppe zu gründen, die sich mit großen und kleinen Zukunftsthemen für Markdorf befasst. Als wichtiges Handlungsfeld nannten sie die Wirtschaftsförderung. Im Interview mit Barbara Baur erläutert Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, auf welche Weise die Wirtschaft in Markdorf unterstützt wird.

Frau Fieber, was halten Sie von dem Vorschlag, eine Projektgruppe zu gründen, die sich mit der Stadtentwicklung befasst?

Eine neue Projektgruppe halte ich nicht für sinnvoll, denn dadurch würden sich wieder neue Schnittpunkte ergeben. Es gibt schon viele ehrenamtliche Akteure, die sich in Markdorf in diesem Feld betätigen. Markdorf Marketing deckt seit acht Jahren durch seine 22 Beiräte nicht nur Wirtschaftsthemen ab, sondern beispielsweise auch Bildung, Vereine, Umwelt und Kultur. Außerdem haben wir die Aktionsgemeinschaft, in der sich Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und Mittelständler zusammengeschlossen haben und die Stadt mit gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen beleben. Deshalb denke ich, dass es nicht notwendig ist, eine neue Gruppe zu gründen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich wieder mehr Bürger am Entwicklungsprozess der Stadt beteiligen und sich aktiv mit ihren neuen Ideen einbringen und uns bei der Umsetzung unterstützen. Das gilt natürlich auch für Neubürger, denen in Markdorf vielleicht ganz andere Dinge auffallen als Einheimischen.

Die Freien Wähler haben unter anderem die Leerstände in der Innenstadt angesprochen. Was macht die Stadt dagegen und was könnte sie noch tun?

Unsere Geschäftsräume in der Hauptstraße waren auch lange leer gestanden. Die Stadt hat diese Immobilie gekauft, um so die Lücken zu schließen und sinnvoll zu nutzen. Wir können nicht alle leerstehenden Gebäude kaufen und sanieren. Ich würde mich freuen, wenn die Eigentümer von Geschäftshäusern, die bald leerstehen werden auf mich zukommen und wir gemeinsam über mögliche zukünftige Pächter und Nutzungen nachdenken. Die Funktion eines Maklers kann die Stadt aber nicht übernehmen. Es macht keinen Sinn, wenn die Stadt in die Wirtschaft eingreift.

Auch vom Kneipensterben ist immer wieder die Rede. Müssen wir uns Sorgen um die Gastronomie in Markdorf machen?

Nein. Aus meiner Sicht haben wir für die Größe der Stadt in Markdorf und seinen Ortsteilen eine sehr gute Gastronomie. Vom Chinesen über Inder und Italiener bis hin zu guter, schwäbischer Küche haben wir Gaststätten für fast jeden Geschmack. Es gibt auch mehrere Cafés, Bäckereien und Imbisse. Viele Gastronomen bieten einen Mittagstisch und ein abwechslungsreiches Angebot an, sodass auch die Mitarbeiter aus den Gewerbegebieten in die Innenstadt kommen. In der Branche gibt es viele junge Akteure. Wir haben also kein strukturelles Gastronomiesterben zu befürchten.

Welche Gremien und Personen befassen sich in Markdorf mit Wirtschaftsförderung?

Grob gesagt ist Bürgermeister Georg Riedmann zuständig für die großen Betriebe in den Gewerbegebieten und Markdorf Marketing kümmert sich um den Einzelhandel und die Betriebe in der Innenstadt. Dann gibt es noch die Aktionsgemeinschaft, die sich seit mehr als 30 Jahren bewährt hat und über 100 Mitglieder hat, und die Proma-Werbegemeinschaft. Außerdem gibt es den Wirtschaftskreis Markdorf, den Thomas Bucher von der Volksbank Markdorf koordiniert und der wie auch die Sparkasse in der Wirtschaftsförderung aus Bankensicht agiert, wenn es beispielsweise um Fördergelder oder Bürgschaften geht. Im Bereich des Tourismus ist der Verein Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee (TGB) aktiv.

Markdorf Marketing kümmert sich um viele Themen und hat viele verschiedene Aufgaben. Brauchen Sie mehr Personal?

Momentan haben wir 1,8 Stellen und damit kommen wir klar. Sicher wäre es schön, mehr finanzielle und personelle Ressourcen zu haben, um schneller agieren zu können. So treffen wir gemeinsam mit den Mitgliedern Entscheidungen, setzen Prioritäten und packen das an, was den Geschäftsleuten am Herzen liegt.