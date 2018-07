Otto Waalkes rockt Markdorfs Marktplatz

„Wir sind bei Otto und nicht bei Ötzi“, schallt es aus den Lautsprechern auf dem Markdorfer Marktplatz. Otto reagiert auf das Publikum, das jeden Song, jede Schlagerschnulze, aber auch Rock-Klassiker gleich mitsingt. Das Open-Air-Konzert von Otto und den Friesenjungs, mit dem nicht nur der 70. Geburtstag des Ostfriesen, sondern auch das Jubiläum 150 Jahre Stadtkapelle Markdorf gefeiert wird, entwickelt sich zu einer echten Geburtstagsparty.

Und der Mann, der da auf der Bühne steht, wirkt tatsächlich wie der Junge von nebenan. Kein Dünkel, keine Star-Allüren. Als ein anderer einen Ottifanten auffängt, den der Ostfriese einem kleinen Jungen hingeworfen hatte, dessen Vater aber nicht schnell genug reagierte, wirft er einfach einen hinterher. Er baut sich sein Publikum auf, wickelt es um den kleinen Finger. Sie fressen ihm beinahe aus der Hand, kaum hat Otto ein paar Takte angespielt, verfällt die Menge in Aktion. Da wird nicht gegrölt, sondern gesungen.

Otto, das ist eine Institution, der Botschafter deutschen Humors und neben Loriot und Heinz Ehrhardt der wohl beste Komiker des Landes. Er hat den Vorteil, noch auf der Bühne wirken zu können, was er sichtlich genießt.

Dass der Mann aus dem hohen Norden hier ganz im Süden ankommt, dafür muss er nicht viel tun. Schon allein der Griff zur Zwergenmütze lässt das Publikum in Beifallsstürme ausbrechen. Und selbst der ein oder andere Stolperer beim Gitarrenspiel, beim Gesang oder dem schnellen Wechsel von Mundharmonika und Stimme im legendären „Schwamm-Drüber-Blues“ wird ihm verziehen. Dass Otto kleine lokale Schnipsel einbaut wie die „Notlandung in Meckebeuren“, hat er auf der Bühne verklebten Zettelchen zu verdanken. Auch daraus macht der Mann keinen Hehl, zeigt sie vor, wenn er sie gebraucht hat. Dass er aber einen solchen beinahe eine Stunde lang am Schuh kleben hat, wird eher als Absicht gewertet, denn als ungewolltes Beiwerk. Am Ende ist das alles egal. Toll war’s. Otto gibt die vier geforderten Zugaben, verabschiedet sich mit Gernhards Abschiedsgedicht: „Was einer ist, was einer war, beim Scheiden wird es offenbar. Ruft er „Auf Nimmerwiedersehen“, dann laß ihn frohen Herzens gehn. Sagt er: „Lebt wohl, so leid mir’s tut“, dann sei mal lieber auf der Hut. Tut er nur „Tschau, bis dann dann“ brommen, dann will das Arschloch wiederkommen.“ Und er will wiederkommen. Nur zur Autogrammstunde, auf die so mancher mit alten Otto-Platten und -Büchern wartete, ist er nicht mehr gekommen.