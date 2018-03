Otto Waalkes kommt mit seinen Friesenjungs nach Markdorf

Das Programm für das 150. Jubiläum der Stadtkapelle Markdorf steht. Mit Otto Waalkes und den Friesenjungs hat jetzt die letzte Musikgruppe ihre Teilnahme am Open-Air-Festival auf dem Marktplatz zugesagt.

Das Konzert findet am Donnerstag, 26. Juli, statt – vier Tage nach Ottos 70. Geburtstag. „Das wird sicherlich ein ganz besonderes Konzert“, sagt Jens Neumann von der Stadtkapelle, der die Schwäbische Zeitung über die Zusage der Gruppe informiert hat. Das Festival dauert fünf Tage. Den Auftakt machen die Südwestdeutsche Philharmonie und Max Mutzke am Mittwoch, 25. Juli. Am Donnerstag, 26. Juli, spielen Otto Waalkes und die Friesenjungs, am Freitag, 27. Juli, tritt Gentleman auf und am Samstag, 28. Juli, stehen La Brass Banda, die Froschenkapelle und Jack Russel’s Halsbänd auf der Bühne. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 29. Juli, einen Tag der Blasmusik.