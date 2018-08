Open-Air-Kino: Alle zwei Tage ein neuer Film

Im Theaterstadel Markdorf, Gehrenberg 1, hat das Open-Air-Kino begonnen. Bis zum 18. August ist dort alle zwei Tage ein neuer Film zu sehen.

Heute und morgen Abend läuft „Wohne lieber ungewöhnlich“, in dem sieben französische Scheidungsgeschwister zwischen vier und 17 Jahren die ständige Pendelei zwischen unterschiedlichen Wohnungen satthaben. Sie verbünden sich gegen ihre mehrfach getrennten und neu verheirateten Elternteile und ziehen gemeinsam in eine riesige Altbauwohnung in Paris.

Das weitere Programm: 1./2.8. Wohne lieber ungewöhnlich, 3./4.8. Voll verschleiert, 5./6.8. Flitzer, 7./8.8. Die Sch'tis in Paris, 9./10.8. Der wunderbare Garten der Bella Brown, 11./12.8. Aus dem Nichts, 13./14.8. Das Leuchten der Erinnerung, 15./16.8. Three Billboards outside Ebbing Missouri, 17./18.8. Weit.