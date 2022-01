Ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 35-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht hat.

Der Renault-Fahrer war nach Polizeiangaben auf der K 7749 von Bermatingen in Richtung Ahausen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab wo er ein Ortsschild beschädigte. Er flüchtete, doch die hinzugerufene Polizei fand an der Unfallstelle das Kennzeichen des benutzten Wagens. Die Beamten griffen den geflüchteten Mann am nächsten Morgen auf und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

An seinem Wagen entstand rund 4000 Euro Sachschaden. Der durch ihn verursachte Schaden am Feld und dem Schild wird auf rund 500 Euro beziffert. Der 35-Jährige und die Fahrzeughalterin, die das unerlaubte Fahren billigte, werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.