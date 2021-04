Ohne Anmeldung: Markdorf bietet zusätzliche Testtermine an

Die neue Coronaverordnung tritt am Montag, 19. April, in Kraft. Damit alle Kunden der Markdorfer Frisörsalons ihre Termine wahrnehmen können, bietet die Stadt am Montagabend von 17 bis 21 Uhr im Nebenzimmer der Stadthalle einen zusätzlichen Testtermin an, wie Bürgermeister Georg Riedmann mitteilt. Für diesen Termin wird keine Anmeldung erforderlich sein. „Auch die zukünftige Planung werden wir so ausrichten, dass die für die Öffnungsschritte nötigen Testkapazitäten in der Stadt zur Verfügung stehen“, so Riedmann weiter.