Oh Tannenbaum: Schäden heilen ganz langsam

Egal ob Christbaumplantage, privater oder kommunaler Wald: Der Hagelsturm vor einem Jahr hat stärkste Äste abgerissen und gestandene Eichen entwurzelt. Betroffene Besitzer erholen sich, genau wie ihre wieder grünenden Schützlinge, ganz langsam von der Zerstörung. Frische Anfänge sind gemacht.

Martin Roth betreut das Forstrevier Meersburg-Salem. Allein in seinem Revier hat der Hagelsturm vom 26. Mai des vergangenen Jahres 16 000 Festmeter Holz beschädigt. Es bedarf über 530 voll beladene Laster, um so viel Holz zu transportieren. Hätte man das verhindern können? „Nein“, sagt der Förster, „ab etwa 130 Stundenkilometer wirft der Sturm alles um.“ Vor dem Hagelsturm, der Spitzengeschwindigkeiten von 155 Stundenkilometern erreichte, waren noch nicht mal Eichen sicher. Der Schaden war entsprechend, wie Roth berichtet, der finanzielle Verlust happig: „Am Festmeter Holz haben wir bestimmt 20 Euro verloren.“ Außerdem gebe es immer hohe Wertverluste, wenn man Laubbäume im Sommer vermarktet, erklärt Roth.

Privatwaldbesitzer Franz Josef Sprißler aus Wirrensegel hat die Zerstörung kommen sehen. „Es gab eine violette Unwetterwarnung. Ich wusste bisher nicht, dass es die überhaupt gibt. Und ich konnte gar nichts dagegen tun, nur abwarten“, erinnert sich Sprißler. Die Wucht des Hagelschauers hat neben Obsternte und Christbäumen eineinhalb Hektar Wald, darunter Fichten, Eichen und Douglasien, vernichtet. Im vergangenen Jahr hat er einen Verlust von etwa 40 000 Euro verzeichnet. Mithilfe des Forstamts hat Sprißler die Fläche gerodet und neu angepflanzt. Da er dabei auf einen großen Prozentsatz Laubbäume setzte, gab es Landesmittel.

„So eine Zerstörung habe ich in 30 Jahren noch nie erlebt“, sagt Anton Rist ein Jahr nach dem Hagelschauer. Drei der vier Hektar seines Christbaumwaldes im Deggenhausertal wurden derart von dem Sturm zerfetzt, dass er ein Drittel der Bäume für den Weihnachtsverkauf zukaufen musste. So wird es auch in diesem Jahr sein.

Aufforsten und hoffen

Acht Jahre dauert es, bis ein Christbaum einen Meter groß ist. Die wenigen intakten Bäume können erst wieder verkauft werden, wenn sich ihre beschädigten Spitzen regeneriert haben – Wartezeit: noch mal zwei bis drei Jahre. Die anderen Bäume muss Rist zum Schleuderpreis verkaufen oder zerstückeln. „Es ist traurig, wenn man die Bäume, die man jahrelang hier stehen hat, zu Brennholz verarbeiten muss“, sagt der Christbaumzüchter. Rist ist gegen Hagel nicht versichert, die Bäume waren nicht durch Hagelnetze geschützt, vom Staat gab es keinerlei Hilfen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als neue Bäume zu pflanzen und zu hoffen, dass der Hagel nicht noch mal zuschlägt, denn das könnte er nicht verkraften, sagt Rist: „Dann höre ich auf.“

Förster Martin Roth hat bis September den Wald aufgeräumt und aufgeforstet. Ersetzen kann er die vom Hagel geknickten und entwurzelten Bäume jedoch nicht so schnell. Ein erwachsener Baum stehe auf einer Fläche von zehn auf zehn Meter. Auf der gleichen Fläche muss Roth 30 Bäume pflanzen. „Die Bäume brauchen Konkurrenz, damit sie nicht in die Breite, sondern um die Wette in die Höhe wachsen“, sagt der Förster. Ein Drittel der Aufforstarbeiten übernehme die Natur selbst, der Rest werde angepflanzt. Und jetzt? „Ein feucht-warmer Sommer wäre perfekt“, so Roth.