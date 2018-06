Obstbauern rechnen mit kleinen Äpfeln

Wer liebt es nicht in einen frischen, saftigen, süß-säuerlichen Elstar zu beißen? Gerade die Bodenseeregion kann sich jedes Jahr an ihren vielen verschiedenen Obstsorten aus der Region erfreuen. Für dieses Jahr rechnen die Statistiker jedoch mit weniger Ertrag als in den Vorjahren. Am Bodensee hat die Erntesaison jetzt begonnen. Das Wetter hat auch den Obstbauern vor Ort einige Probleme bereitet.

Eugen Setz, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft „Obst vom Bodensee“ erwartet bei den Äpfeln einen Rückgang von 269000 auf nur noch 221000 Tonnen. Eine Schätzung, der die Obstbauern, mit denen die Schwäbische Zeitung gesprochen hat, nur bedingt zustimmen können.

Kurzer Sommer macht Äpfel klein

Obstbauer Hubert Sträßle aus Ahausen rechnet nicht mit einer schlechteren Ernte, wohl aber mit kleineren Äpfeln. Das nasskalte Frühjahr habe die Blüte verzögert. Dadurch hätten die Äpfel weniger Zeit gehabt zu wachsen. Sträßle lässt manche Äpfel daher länger hängen. Beim Ernten sind die sind dann schon sehr reif und müssen schnell auf den Markt. Aber sie sind eben auch größer und passen ins Wunschraster des Handels. Die handelsübliche Größe der Äpfel beginnt in normalen Jahren bei sieben Zentimetern Durchmesser. In diesem Jahr würden auch einige kleinere darunter sein, berichtet Sträßle.

„Es wird kein Spitzenjahr, aber das Jahr wird besser als die vergangenen“, schätzt Hubert Meschenmoser vom gleichnamigen Obsthof in Bermatingen. Die zurückliegenden Jahre hätten noch unter dem Hagelunwetter von 2009 gestanden. Damals sei nicht nur die Ernte sondern auch Bäume kaputt gegangen. „Das hat gedauert, bis die sich erholt habe“. In der heißen Erntephase wird er in diesem Jahr sechs Erntehelfer auf seinen Plantagen haben. „Vergangenes Jahr waren es nur fünf“, berichtet er.

„Es sieht ganz gut aus, wir hatten ja keinen Hagel“, erzählt Wolfgang Zurell und hofft, dass das auch so bleibt. Aber der Obstbauer aus Markdorf hat vorgesorgt und erst vor Kurzem in Hagelnetze investiert. Auch er erntet in diesem Jahr kleinere Äpfel. Durch ein geringeres Angebot an großen Äpfeln sei es aber möglich, dass der Preis für die wenigen größeren steige.

In der Bodensee-Kelterei Widemann, die hauptsächlich Streuobst und die Äpfel, die nicht als Tafelobst im Laden verkauft werden können, verarbeitet, kennt man die Statistik. „Es sieht so aus, als wäre es ein schlechteres Jahr als das vergangene“, sagt Geschäftsführer Kurt Widemann. Richtig verlassen will er sich auf die Schätzungen aber nicht: Wie die Ernte ausfalle, könne man erst sagen, wenn sie eingebracht sei.

Weniger Streuobst

Neben dem Wetter kennt man bei der Kelterei einen weiteren Grund für geringere Streuobsterträge. Das zurückliegende Jahr ist ein gutes Jahr gewesen. Jetzt müssen die Bäume sich erholen, darum liefern sie nicht so viel Ertrag. Das geringere Angebot könnte die Äpfel im Einkauf für die Kelterei teurer machen. „Wenn es weniger gibt und Nachfrage da ist, wird es teurer“, sagt Widemann.

Für den Verbraucher steigt der Preis für Saft deshalb aber nicht unbedingt an. Zum einen richtet sich der Saftpreis an der gesamten Marktlage aus. Zum anderen helfen Lagerbestände ein wenig zu überbrücken. Allerdings: „Wir brauchen frische Äpfel. Wir nehmen immer alle Äpfel an bis zum Ernteende.“

Trend zum Apfel aus der Region

Ob der Verbraucher den in diesem Jahr kleinen Bodensee-Äpfeln treu bleibt, weiß derzeit keiner. „Es wird sich zeigen, ob der Verbraucher konsequent auf deutsche beziehungsweise Bodenseeäpfel zurückgreift oder aber der Preis entscheidet, Ware aus Südtirol oder aus Holland den Vorzug bekommt“, sagt Eugen Setz von der Marketinggesellschaft „Obst vom Bodensee“. Allerdings setzt auch der Obstfachmann auf den Trend zum Regionalbewusstsein beim Einkaufen.

Die meist gepflanzte Apfelsorte am Bodensee ist übrigens Jonagold. Rund 58000 Tonnen dieser Äpfel werden erwartet. Die beliebteste Sorte am See ist der Elstar (36000 Tonnen). Er wird gefolgt von den Sorten Gala und Braeburn.