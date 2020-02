Ob im Pfarrhaus bald drei Barbies einziehen?

Zwei Abende voller Saal, gute Stimmung, tolle Akteure und ein begeistertes Publikum, so lautet das einfache Rezept für die Frauenfasnet in Markdorf. Am Wochenende haben sich die Närrinnen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) der Pfarrei St. Nikolaus wieder mal selbst übertroffen, ihr Programm in der Mittleren Kaplanei war einfach super. Als Markdorfer Frichtle frisch, knackig und frech, glänzten sie auf der Bühne.

Erstmals dabei: die drei Engel nicht für Charly, sondern für Uli, sie hatten die Ansage übernommen und mit allerlei flotten Sprüchen und kritischen Anmerkungen stimmten Patricia Schnekenbühl, Manuela Engel und Elvira Späth auf die einzelnen Programmpunkte ein. Die mit dem besonderen Frichtle, Pfarrer Ulrich Hund, starteten, der in diesem Jahr als Südwest-Hundfunk auftrat. Im Proma begann er mit den närrischen Meldungen, wo sich der Einzelhandel-Mogul Kauderer zurückgezogen habe. Auch aus dem eigenen Hause gibt es schlechte Nachrichten, der Bischof will reduzieren, zukünftig soll es nur noch 40 Groß-Pfarreien geben und die Gläubigen reagieren inzwischen allergisch auf Zölibat und Rom. Im Rahmen der Hitparade fragte er zum Bischofsschloss: Sag mir wo die Gegner sind, wo sind Pläne und Konzepte?

Was soll der Doktor verschreiben, wenn die Ehefrau dem Ehemann die verschiedensten Krankheiten andichtet, fragten Maria Stump, Marianne Colucci und Angelika Thum. Ganz einfach: Eine neue Frau. Keine Krankheiten, sondern was eine Putzfrau so neben der Arbeit erlebt und hört, erzählte Friederike Sterk, die Putzperle der Mittleren Kaplanei, die während der Umbauzeit in der Therme in Meersburg schaffte. Keine Mühe scheute das Mülleimer-Trio mit Stefania Menga, Vikar Simon Dreher und Christiane Riedmann, die aus Eimer und Container den Mana-Mana Song der Sesamstraße interpretierten. Die „Holy Santa Claus Singers“, das Frauenchörle des Kirchenchors, begeisterte mit den aktuellen Songs „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ und „Ein Likörchen für das Frauenchörchen“. Von den goldenen 20erJahren träumten Ilse Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle und Birgit Ziegler. Der Vorschlag, der Pfarrer für Fahrten in der Seelsorgeeinheit das Fahrrad zu nutzen, wurde gleich verworfen, er kommen schon mit vier Reifen zu spät, wie soll das mit zweien werden. Mal alleine entscheiden, empfahlen die Damen dem Bürgermeister, zudem Visionen für die Zukunft statt Rückblick. Tolle Stimmung herrschte bei der Stippvisite der Markdorfer Lumpenkapelle im Saal, es wurde begeistert mitgesungen und geklatscht. Ihr Leid als Ladenhüter klagten die drei Barbie-Puppen als Sportlerin, Cowgirl und Braut ganz in Weiß. Aber vielleicht finden sie im Pfarrhaus ein neues Heim, hofften Martina Skopinski, Patrizia Wagner und Daniela Weiss. Als Cowboy Ken machte der Pfarrer keine schlechte Figur.

Zum Abschluss suchte Brigitte Bauder einen neuen Partner und war in verschiedenen Dating-Portalen fündig geworden, die Aspiranten stellten sich dann musikalisch auf der Bühne vor. Eine tolle Show.