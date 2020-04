Nur Wenige verfolgen die Palmweihe in Markdorf

Palmweihe ganz anders, mit großem Abstand und nur wenige Menschen verfolgten das Geschehen, als Pfarrer Ulrich Hund am Sonntag die Palmstecken und den Osterbrunnen in Markdorf segnete. Die Palmen sollen an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnern, als ihn dort die Menschen zu Beginn der Karwoche mit Palmen zujubelten. Eigentlich wären auch die gebastelten Palmstecken der Kinder gesegnet worden, doch in diesem Jahr gab es davon nur wenige, die am Osterbrunnen niedergelegt waren. Traditionell binden Mitglieder der Markdorfer Trachtengruppe den Kranz für den Brunnen und schmücken ihn mit bunten Bändern und Eiergirlanden. Foto: bw