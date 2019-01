Normal sein ist nicht einfach

Das alljährliche Weihnachtstheater in Leimbach ist ein Garant für gute Unterhaltung und viel Spaß, auch die Terminverschiebung änderte daran nichts. „Neurosige Zeiten“ heißt die Komödie, die am Donnerstag auf der Bühne in der Mehrzweckhalle Leimbach ihre Premiere hatte. Am Samstagabend, 5. Januar, gibt es noch eine Aufführung. In dem Dreiakter von Winnie Abel steht eine psychiatrische Anstalt in Markdorf im Mittelpunkt, manche sagen auch Klapsmühle dazu.

In der offenen Wohngruppe „Himmelsblau“ fühlen sich die fünf Bewohner heimisch, ihre kleinen oder großen Macken werden von den Mitbewohnern hingenommen. Doch das ruhige Leben ändert sich dramatisch, als sich die Mutter einer Bewohnerin zum Besuch anmeldet. Deren Tochter Agnes wurde eingewiesen, weil sie ihre Sexualität ziemlich intensiv auslebt, doch davon ahnen die Eltern in Berlin, Betreiber eines großen Hotels, nichts. Sie gehen davon aus, dass das Töchterlein in einer stilvollen Villa lebt. Agnes (Jeanette Schmidmeister) überzeugt ihre Mitbewohner für ein paar Tage ganz normal zu leben, um der Mutter eine heile Welt vorzuspielen.

Doch das ist nicht einfach für die Mitbewohner, zum Beispiel für Hans (Andreas Lang), einen zwangsneurotischen Finanzbeamten, der ständig für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Dazu gehört auch Marianne (Angela Jüngel), die seit mehr als 15 Jahren den Volksmusik-Star Hardi Hammer (Sacha Bochenek) anhimmelt und ihn bei seinen Konzertreisen verfolgt. Mit zur Bewohner-Familie gehören Willi (Martin Lunnebach), der zu stottern beginnt, wenn er unsicher ist und das ist er fast immer, und der manisch-depressive Maler Domian (Jan Manuel Hess).

Mitten in die hektischen Besuchsvorbereitungen platzt Herta (Jasmin Bäder) herein, die mit Agnes Mutter verwechselt wird, aber eigentlich nur ihre Tupperware an die Frau oder den Mann bringen will. Als sie schließlich fluchtartig die Szene verlassen will, wird sie von einer aufgehenden Tür K.O.-geschlagen, noch ein Problem mehr für die WG-Bewohner.

Der Besuch der Mutter (Monika Schneider) bedeutet nur Hektik und Stress, ihr ein normales Leben vorzuspielen, ist gar nicht einfach. Dann gibt es da noch den Psychiater „Gnadenlos“, Dr. Dr. Schanz (Andreas Krug), der dauernd einen Anlass sucht die Wohngruppe aufzulösen. Sein Zusammentreffen mit der Besucherin aus Berlin, endet für diese in der Zwangsjacke und der Gummizelle. Zwischendurch geht Beschäftigungs-Therapeut Rolf (Paul Siebenhaller) den Bewohnern mit seinen Bastelideen auf die Nerven. Doch das alles reicht noch nicht, plötzlich taucht Volksmusiker Hardi auf um seine Stalkerin Marianne zu besuchen, die regionale Zeitung will darüber eine Titelstory schreiben. Für Hardi gibt es eine Überraschung, seine „Sternschnuppe“ aus Berlin ist auch da.

Zahlreiche Verwicklungen, die für die Zuschauer mit viel Spaß verbunden sind. Wieder ist es der Theatergruppe gelungen, die Rollen gut zu besetzen und die beiden neuen, Monika Schneider und Jasmin Bäder, haben sich für die nächsten Aufführungen empfohlen.