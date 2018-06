Noch Plätze frei für Baustellenbesuch

Für die Besichtigung der Baustelle in der Mangoldstraße in Markdorf im Rahmen der Aktion „SZ öffnet Türen“ sind noch Plätze frei.

Sie findet statt am Montag, 2. Mai, um 15 Uhr. In der Mangoldstraße arbeitet die Baufirma Züblin im Auftrag des Familienheims Bodensee. Es ist das bisher größte Bauvorhaben der Baugenossenschaft. Bis Ende 2017 sollen auf dem rund 6500 Quadratmeter großen Gelände 86 Wohneinheiten entstehen. Was genau gerade in der Baugrube und im Rohbau der Tiefgarage passiert, aber auch über die weiteren Pläne wird bei der rund einstündigen Führung berichtet.

Wer dabei sein möchte meldet sich bis 14.30 Uhr am Freitag, 29. April, in der Redaktion unter Telefon 07544/956525 oder per E-Mail an

redaktion.markdorf@schwaebische.de.