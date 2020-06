Niedermoorareal soll wiederhergestellt werden

In Ittendorf soll ein Konzept zur Wiederherstellung eines großflächigen Niedermoorareals im Bereich des Alten Weihers und Riedgrabens umgesetzt werden. Die Planungen dazu stellte Kristina Lipinski vom Büro 365 Grad Freiraum und Umwelt am Montag dem Ortschaftsrat Ittendorf vor. Ungewollte Unterstützung erfahren die Planer von einem Biber, der sich vor einigen Monaten im Riedgraben niedergelassen und diesen aufgestaut hat. Das hat zu Konflikten mit Landwirten geführt, die in diesem Bereich Flächen bewirtschaften.

Durch die Aktivitäten des Bibers sollte das Konzept zeitnah umgesetzt werden, um Konflikte mit den betroffenen Landwirten zu lösen, kündigte Lipinski an. Dazu soll es in den nächsten Monaten Gespräche geben, um gemeinsam mit den Landwirten ein Konzept zu entwickeln, wie die Flächen zukünftig bewirtschaftet werden können. Der Planungsbereich umfasst etwa 25 Hektar am östlichen Dorfeingang, zwischen B 33 und Kreisstraße Richtung Ahausen. Der Großteil der Grundstücke befindet sich im Eigentum der Stadt, ein Grundstück gehört dem Landkreis. Bereits vor fünf Jahren wurde das Areal in das Ökokonto der Stadt aufgenommen, um dort Ausgleichsmaßnahmen zu ermöglichen.

Mit der Umsetzung des Konzepts könnte die Stadt etwa eine Million Ökopunkte schaffen, erklärte die Planerin. Ziel sei es, in diesem Bereich ein großflächiges, zusammenhängendes, feucht bis nasses Niedermoor wiederherzustellen, mit typischen Lebensraumstrukturen. Durch die Schaffung hochwertiger Lebensräume für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere werde das Areal deutlich aufgewertet. Zudem entstehen durch die Extensivierung der Nutzung erhebliche positive Auswirkungen auf den Boden und das Klima.

Das sei ein bedeutsames Projekt für Ittendorf, stellte Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller fest. Moore seien ein Speicher für Kohlenstoff und tragen damit zum Klimaschutz bei.

Durch den Rückstau könnten Ackerflächen außerhalb des Planungsbereiches geschädigt werden, befürchtete Simon Pfluger. Das solle durch die Begrenzung der Höhe des Biberdammes vermieden werden, erklärte die Planerin.

Ein weiterer Grund ist das Bachmuschel-Vorkommen auf der südlichen Seite der B 33, und diese mögen kein gestautes Wasser.

Abschließend stellte Grafmüller klar, dass es keine Entscheidung über die Köpfe der betroffenen Landwirte geben werde, ebenso werde der Ortschaftsrat weiterhin über das Vorhaben beraten.