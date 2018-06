Nicht auf den Mund gefallen

Wie stark Worte sind, weiß Mara Bumüller. Und sie weiß, wie man mit Worten überzeugt. Deshalb fährt die 16-jährige Realschülerin vom Bildungszentrum Markdorf (BZM) zum Landesfinale von „Jugend debattiert“ im April.

Alle schauen sie an. Stille. Warten. Mara Bumüller beginnt ihre Rede, findet die Worte, kennt die Argumente. Andere würden Schweißausbrüche, kalte Hände, einen knallroten Kopf bekommen. Mara nicht. „Mir macht es Spaß, vor anderen zu reden. Ich versetze mich dann in eine andere Rolle.“ Wenn Mara sonst quirlig ist, wird sie bei Reden ruhig. Wenn Mara sonst an ihren Lederarmbändern spielt, setzt sie ihre Hände bei Reden bewusst ein. „Nur wenn ich mich in eine Rede hineinsteigere, fuchtel ich schnell mal mit den Händen rum“, gesteht die Schülerin aus Immenstaad und lacht. Ihr Gegenrezept: Locker an einem Stift oder dem Tisch festhalten – nicht festkrallen.

Die Jury beim Regionalentscheid von „Jugend debattiert“ hat Mara Anfang Februar überzeugt. In jeder der drei Runden musste sie zu einem vorgegebenen Thema zwei Minuten lang ihren Standpunkt vertreten – ohne Manuskript, ohne Spickzettel. „Manche hatten voll ausformulierte Reden dabei und vorher immer wieder darauf geschaut“, erzählt die Zehntklässlerin.

Sie selbst hat sich darauf verlassen, was sie in der Rhetorik AG ihrer Schule gelernt hat. Und: Auf sich selbst vertraut. Geholfen hat auch, dass sie seit drei Jahren im Theaterclub Friedrichshafen spielt. „Ich muss bei meinen Eröffnungsreden nur noch daran arbeiten, die Zeit voll auszukosten.“ Denn für viele ist die Zeitvorgabe ein Fallstrick: Strikte zwei Minuten, dann wird gandenlos abgewürgt.

Denn Quasselstrippen kommen eh nicht weit: Nach den Reden diskutieren die Schüler in Zweierteams vor der Jury miteinander. Bei diesen Wortgefechten zählt es, die eigenen Argumente gut zu verkaufen und auf die der anderen Teilnehmer einzugehen. Wer nur redet, aber nicht zuhört, verliert. Für das Landesfinale in Stuttgart Mitte April will Mara noch mehr an ihren Argumenten feilen. Die Themen bekommt sie zehn Tage vorher und kann sich inhaltlich vorbereiten. Den Feinschliff in Rhetorik und Aussprache gibt’s in der Schul-AG von Lehrer Oliver Martin. Seit neun Jahren lernen die Schüler dort ein halbes Jahr lang alles rund ums Debattieren. Am Anfang aber muss der Geschichts- und Politiklehrer meist selbst überzeugen: „Als Herr Martin uns in der Klasse auf die Rhetorik AG angesprochen hat, hat die Hälfte beim Wort Rhetorik schon abgeschaltet“, erinnert sich Mara. Dabei halten die Schüler heute schon ab der 5. Klasse Referate, später werden sie darin auch benotet. „In der AG lernt man sich besser auszudrücken“, weiß auch Mara.

Allein vor dem Spiegel zu üben, ist aber nicht ihr Ding. Genauso wenig wie weißes Blüschen und Blazer. Auch beim Wettbewerb trägt sie schwarz und Lederarmbänder. Mara ist Mara. Eine 16-Jährige, die gerne vor und mit anderen spricht.

Der Rhetorik-Wettbewerb für Schüler

2001 wurde „Jugend debattiert“ vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau ins Leben gerufen. Der Wettbewerb soll dazu anregen, dass Schüler in der Politik mitreden und mitgestalten. Dabei sollen die Argumentationsfähigkeit und der sprachliche Ausdruck der Schüler gefördert werden. „Jugend debattiert“ beginnt ab Klasse 5 mit einer Unterrichtsreihe. Ab Klasse 8 können Schüler dann am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen. Dieser findet zunächst auf Schul-, Regional-, und Landesebene statt. Höhepunkt ist das Bundesfinale in Berlin. Eine Debatte beim Wettbewerb wird in drei Teile gegliedert: In eine Eröffnungsrunde, eine freie Aussprache und eine kurze Schlussrunde. Die Fragen beim diesjährigen Regionalentscheid waren: Soll die Teilnahme an den Bundesjugendspielen auch für Schüler der Klassen 8-10 freiwillig sein? Soll ein Umweltpfand für Mobiltelefone eingeführt werden? Sollen in unserer Stadt/Gemeinde gekennzeichnete Freiflächen für das Sprayen von Graffitis zur Verfügung gestellt werden? Die Schüler werden von der Jury in Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft bewertet. Inzwischen nehmen rund 1000 Schulen in Deutschland an der Initiative teil. Schirmherr ist Bundespräsident Joachim Gauck, Partner der Initiative sind unter anderem die Gemeinnützige Hertie-Stiftung und die Robert Bosch Stiftung.