Neustart des DRK-Ortsvereins Markdorf ist gelungen

Aufbruchstimmung im DRK-Ortsverein Markdorf, eine neue Jugendgruppe, neue Aktive und ein weiteres Fahrzeug sind Beweis dafür: Der Neustart des Ortsvereins, nach dem Tief vor zwei Jahren sei gelungen, stellte Ortsvereinsvorsitzender und Bürgermeister Georg Riedmann in der Mitgliederversammlung am Donnerstag fest. Zahlreiche Mitglieder wurden für langjährigen Dienst geehrt und das Vorstandsteam wurde in seinem Ämtern bestätigt.

Die erfolgreichste Veränderung machte den Anfang: Drei Mitglieder der neu gegründeten Jugend-Rotkreuz Gruppe berichteten, was sie in den Gruppenstunden gelernt haben und dass sie bei gemeinsamen Ausflügen viel Spaß gehabt haben. Der positive Trend sei auch bei der Ausbildung deutlich spürbar, berichtete der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jens Wawerla. Die Abende werden deutlich besser besucht und auch einige neue Mitglieder seien hinzugekommen. Die Mitglieder der Bereitschaft waren ebenso bei den beiden Blutspende-Terminen 2017 im Einsatz. Fast 900 Einsatzstunden seien beim Sanitätsdienst im Rahmen des Stadtfestes und des großen Narrentreffens geleistet worden, zudem wurde der Ortsverein Meersburg beim dortigen Weinfest unterstützt.

Der für die SEG angeschaffte, gebrauchte Krankentransportwagen sei eine Erleichterung bei den Einsätzen, zudem wurde er noch für die Bedürfnisse der SEG eingerichtet. Der größte Einsatz in 2017 war beim Großbrand im Deggenhausertal, dabei wurden die Wehrleute betreut, besonders die Atemschutzträger, die aufgrund der Hitze besonders belastet waren. Bei den Übungen mit den Wehren in Markdorf und Bermatingen werde regelmäßig die Zusammenarbeit trainiert. Der bisherige Materialanhänger soll möglichst in diesem Jahr durch einen Gerätewagen ersetzt werden, kündigte Wawerla an.

Bei den beiden Blutspende-Terminen im vergangenen Jahr wurden insgesamt fast 500 Blut-Konserven gesammelt, berichtete Elisabeth Eckert von Landenberg. Sie bedauerte, dass der geplante dritte Termin vom DRK-Verband abgesagt wurde. Bei den Finanzen gab es ein Minus, aufgrund der Anschaffung des neuen, gebrauchten Fahrzeugs, neuer Stühle im Lehrsaal und der Restaurierung der Fahne des Ortsvereins, berichtete Kassierer Markus Uhl. Das Minus konnte aufgrund der Rücklagen ausgeglichen werden. Erfreulich beim Kassenbericht: In 2017 hat der Ortsverein besonders hohe Beiträge von den Fördermitgliedern erhalten.

Aufgrund eines Fehlers wurden im vergangenen Jahr einige Ehrungen übersehen, so wurden für fünfjährige Mitgliedschaft Melissa Feiner und Philipp Merkel geehrt, für zehn Jahre Jonas Kleiner, seit 15 Jahren ist Philipp Lorenz dabei. Nadel und Urkunde gab es ebenfalls für Jens Wawerla der seit 25 Jahren aktiv ist und seit 50 Jahren gehört Horst Scharnagel zum DRK. Für 2018 wurden geehrt: Madlen Labor für zehn Dienstjahre, 40 Jahre sind es bei Armin Zumstein, Silke Uhl und Cornelia Lohse. Seit 65 Jahren ist Rolf Rothweiler im DRK aktiv und wurde besonders geehrt. Noch nicht so lange ist Bürgermeister Georg Riedmann dabei, er wurde für fünf Jahre ausgezeichnet.