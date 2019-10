Neuer Kindergarten wird gebaut

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ erhitzt die Gemüter. Besonders die der Landwirte, die fürchten, dass ihre Interessen im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt werden. Der Kreisbauernverband (KBV) Tettnang will das ändern und hat einen umstrittenen Brief an seine Mitglieder geschickt.

+++ Volksbegehren "Rettet die Bienen": Informationen und Hintergründe +++

In dem werden Kontaktdaten der Unterstützer des Volksbegehrens preisgegeben.