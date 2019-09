Neuer Kindergarten soll gebaut werden

Noch mäht der Mitarbeiter des Bauhofs Viktor Martin das Gras, in den nächsten Monaten wird auf dem Grundstück im Markdorfer Süden ein sechsgruppiger Kindergarten entstehen. Bereits vor der Sommerpause hat der Gemeinderat den Baubeschluss gefasst und den Auftrag für das zweigeschossige Gebäude vergeben.

Der Technische Ausschuss hat in der Sitzung am Dienstag den entsprechenden Bauantrag einstimmig genehmigt. Im Außengelände wird es neben Spiel- und Gartenfläche, auch einen Fahrradabstellplatz, zwei Außenlager für Spielgeräte und ein kleines Müllgebäude geben. Die notwendigen Stellplätze werden gegenüber am Sportplatz nachgewiesen.

Ein Bürger habe Einwendungen erhoben, wegen der Zunahme des Autoverkehrs auf der zu engen Straße zwischen der Ensisheimer Straße und dem neuen Kindergarten. Es werde einen Ausgleich geben, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, da dann die Kinder aus diesem Bereich zu Fuß den Kindergarten erreichen und nicht mehr mittels Auto zu anderen Kindergärten gefahren werden. Ebenfalls genehmigte der Ausschuss die Errichtung einer Schutzhütte für den Waldkindergarten. Nachdem dieses Thema dreimal im Gemeinderat diskutiert wurde, wird die Hütte nun am Waldrand zwischen der städtischen Forsthütte und der Hütte der Hundefreunde ihren Platz finden. Sie wird in einfachster Qualität errichtet und ist als Schutz im Unwetterfall vorgeschrieben.

Ferner nahm der Technische Ausschuss die Ankündigung zum Abriss eines Wohn- und Lagergebäudes am Beginn der Biberacherhofstraße zur Kenntnis, dort soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Aufgrund von Fragen aus dem Ausschuss erklärte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel, dass es noch Verhandlungen mit den Nachbarn gebe, um deren rechtliche Belange zu klären. Ohne Einvernehmen, mit diesen, gebe es keine Baugenehmigung.