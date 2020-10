Neue Tankstellen für die Elektro-Radler

Die Infrastruktur für Radler wird in Markdorf immer besser: Bürgermeister Georg Riedmann hat die Ladebox-Säule für E-Bikes an der Ochsenlücke eröffnet. Eine weitere Ladesäule wurde am Bahnhof errichtet und wartet dort auf Nutzer.

Jeweils drei Radler können dort in den Schließfächern die Akkus für ihre E-Bikes laden, ihren Helm und Rucksack deponieren und dann in der Stadt bummeln, einen Kaffee genießen oder zum Arbeiten gehen. Unter dem Glasdach gibt es dann noch weitere Fahrrad-Abstellplätze. Die Boxen können per Pin-Code verschlossen werden, sie verfügen über zwei Steckdosen. Das Ladekabel müssen die Radler mitbringen. Es ist auch möglich, den Akku am Rad zu lassen, das Kabel wird dann durch eine kleine Lücke in der Tür geführt.

Die Nutzung der Ladeboxen ist kostenlos. Die Stadt investierte in diesem Bereich für die Überdachung, Ladesäule und Radabstellanlage rund 27 000 Euro, die Säule am Bahnhof kostete rund 4000 Euro. Es gab immer wieder Nachfrage nach Ladestationen für E-Bikes, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Jetzt bietet die Stadt die Möglichkeit für Besucher und Einheimische die Akkus für die Weiterfahrt aufzuladen.

Da die Räder immer wertvoller werden, möchten die Radler ihr Gefährt möglichst immer im Blick haben. Deshalb gibt es auch etliche Abstellmöglichkeiten für die Zweiräder in der Kernstadt, zudem habe die Stadt umfangreiche Markierungen für die Radwege vorgenommen, um die Sicherheit zu verbessern.