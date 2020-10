Neue Polizisten für Markdorf

Eine gute Nachricht hat Polizeipräsident Uwe Stürmer in der Sitzung des Markdorfer Gemeinderates am Dienstag angekündigt: Ab November werden dem Polizeiposten in Markdorf acht Beamte zugeordnet. Das werde möglich, da die Talsohle bei der personellen Ausstattung beim Polizeipräsidium Ravensburg durchschritten sei, das für die Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen zuständig ist. Der Personalplan sieht für Markdorf zehn Stellen vor.

Die Landesregierung habe die Zahl der Einstellungen erhöht, dadurch seien die Polizeischulen voll belegt. Eine deutliche Verbesserung der Zahlen werde es aber erst in zwei Jahren geben, da im nächsten Jahr zahlreiche Beamte in den Ruhestand gehen. Personell sei die Polizei in den letzten Jahren auf dem Zahnfleisch gegangen, weniger Beamte und mehr Aufgaben, stellte Stürmer kurz und knapp fest. Der Wunsch einer Rund-um-die-Uhr-Besetzung des Polizeipostens Markdorf sei verständlich, personell und finanziell derzeit nicht durchsetzbar. Zudem würden zwei Beamte blockiert, die besser nachts im Streifendienst unterwegs sind. Nachts seien im Bereich Markdorf Streifen aus Friedrichshafen und Überlingen unterwegs, die relativ schnell am Ort des Geschehens sind.

Im Sommer habe es an vier bis sechs Party-Punkten häufig Einsätze wegen nächtlicher Ruhestörung in Markdorf gegeben. Dies sei auch eine Folge der Corona-Krise, da die üblichen Treffpunkte der Jugendlichen geschlossen waren. Als Ursachen benannte Stürmer Gruppenverhalten, Langeweile und Alkohol. Er regte an, zu prüfen, ob eine direkte Ansprache der Jugendlichen durch einen Streetworker Abhilfe bringen könnte. Die Polizei könne diese Probleme nicht allein bewältigen, auch die Bürger seien gefordert, Zivilcourage zu zeigen und Hinweise zu geben.

Bei zwei Gewaltdelikten am Bahnhof, im vergangenen Sommer, habe es fast 25 Minuten gedauert, bis die Polizei vor Ort war, verdeutlichte Erich Wild, die Verunsicherung bei den Bürgern. Die Haupträdelsführer seien inzwischen ermittelt und in Untersuchungshaft, berichtete Stürmer.

Ein weiteres Thema war eine mögliche Video-Überwachung der Trendsportanlage, um Ruhestörer und Sachbeschädiger zu ermitteln. Dabei gebe es rechtlich hohe Hürden, er sei bei dieser Frage aber der falsche Ansprechpartner, erklärte Stürmer. Er kündigte an, das die Polizei die Präventionsarbeit ausbauen werde, dabei die Bürger über aktuelle Betrügereien, wie Enkeltrick und falsche Polizisten, aufklären und ihnen ein Sicherheitsgefühl geben.