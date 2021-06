Neue Leiterin in der Tagesbetreuung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tagesbetreuung „Sonnenblume“ der Sozialstation in Markdorf hat nach dem Corona-Lockdown - mit reduzierter Gäste Zahl - wieder geöffnet. Neu im Team ist Katharina Pfender, die zum 1. Juni die Leitung der Tagesbetreuung übernommen hat.

Nach 30 Jahren in Niedersachsen freut sich die examinierte Krankenschwester mit zahlreichen Zusatzqualifikationen wieder in ihre badische Heimat zurückzukehren „und mich hier voll und ganz auf die Gerontopsychiatrie konzentrieren zu können“.

Wieder Name schon sagt, werden in der „Sonnenblume“ im alten Spital in Markdorf Menschen mit eingeschränkten Alltagsfähigkeiten tageweise betreut. „Uns ist wichtig, sowohl die geistige als auch körperliche Mobilität unserer Gäste aufrecht zu erhalten und zu verbessern", betont Katharina Pfender. Dabei legen sie und ihr erfahrenes Team Wert auf eine individuelle Betreuung der Frauen und Männer.

„Wir freuen uns, dass wir so eine qualifizierte Mitarbeiterin für die Leitung unserer Tagesbetreuung gefunden haben und wünschen Ihnen alles Gute für ihre neue Aufgabe“, begrüßte Pflegebereichsleiterin Marlene Scheu die neue Mitarbeiterin.

Geöffnet ist die Tagesbetreuung „Sonnenblume“ von montags bis freitags. Aufgrund der momentan geltenden Corona-Abstandsregeln ist die Teilnehmerzahl derzeit auf maximal zehn Gäste beschränkt. Interessierte erhalten Informationen unter der Telefonnummer 07544-95590 oder im Internet unter www.sozialstation-bodensee.de.