Neue Kreisstraßen bei Ahausen sind fertig

Gleich zwei Kreisstraßen nördlich von Ahausen sind in diesem Sommer grundlegend saniert und teilweise sogar verlegt worden, wie das Landratsamt mitteilt. Nun sind die K 7782 (Dorfstraße) Richtung Grasbeuren und die K 7760 (Bugostraße) Richtung Buggensegel wieder durchgängig befahrbar. In sechs Monaten sind hier rund 2,4 Millionen Euro verbaut worden. Der vom Straßenbauamt des Bodenseekreises angekündigte Zeit- und Kostenplan wurde eingehalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die K 7782 zwischen Ahausen und Grasbeuren wurde seit April 2018 grundhaft saniert. Auf einer Länge von 700 Metern ist neben einem komplett neuen Asphaltaufbau die Linienführung teilweise optimiert und die Fahrbahn stellenweise verbreitert worden. Gleichzeitig wurde die K 7760 von Buggensegel nach Ahausen verlegt und auf einer Länge von 415 Metern komplett neu hergestellt. Neben beiden Kreisstraßen sind straßenparallele Geh- und Radwege sowie eine Querungshilfe in Ahausen realisiert worden.