Neue Impulse für die evangelische Kirche

Am ersten Adventssonntag werden in den evangelischen Kirchengemeinden der badischen und württembergischen Landeskirchen neue Kirchengemeinderäte gewählt. 16 Personen soll das Gremium in der Kirchengemeinde Markdorf – die die Kommunen Markdorf, Bermatingen, Kluftern und das Deggenhausertal umfasst – beinhalten. Zwölf Kandidaten haben sich bereits aufstellen lassen, aber die Verantwortlichen hoffen darauf, dass sich noch mehr Menschen dazu bereiterklären, sich in der Kirchengemeinde einzubringen.

„Wir freuen uns auf viele neue Impulse“, sagt Kirchenrätin Hanna Kröger-Möller. Neue Menschen würden auch immer frischen Wind mitbringen, könnten ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen. „Wir befinden uns ein Stückchen weit gerade im Umbruch“, ist die Vorsitzende des Kirchengemeinderates überzeugt: Nach den Jahren der Vakanz – davon ein Jahr ganz ohne eigenen Pfarrer – ist nun mit Tibor Nagy ein neuer Pfarrer in der Gemeinde. Die zweite Pfarrstelle wird noch besetzt, nun kommt ein neuer Kirchengemeinderat hinzu. „Eine spannende Zeit, in der man viel mitgestalten kann“, sagt Käser.

Verantwortungsvolle Arbeit

Man werde sich neue Wege überlegen, bestehendes auf den Prüfstand stellen, bewährtes ausbauen und vieles kritisch hinterfragen, so Käser. „Außerdem hat der Kirchengemeinderat die schöne Aufgabe den neuen Pfarrer für die zweite Stelle zu wählen“, sagt Anja Kunkel, die als Meersburger Pfarrerin die Markdorfer Gemeinde während der Vakanz betreut hatte.

Die Arbeit im Kirchengemeinderat sei eine verantwortungsvolle Verwaltungsarbeit mit vielen theologischen Überlegungen, beschreibt Käser die Tätigkeit. Wer sich für den Rat aufstellen lasse, solle daher auch bereit sein, sich in der Kirche zu engagieren. Kandidieren kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt und Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Markdorf ist. Wählen kann man aber bereits mit 14 Jahren. „Eine große Mischung ist natürlich besonders reizvoll“, sagt Kröger-Möller.

Ein Mal im Monat trifft sich der Kirchengemeinderat, außerdem wird jeder Gottesdienst von zwei Mitgliedern des Gremiums begleitet. „Den Kandidaten muss klar sein, dass es kein lockerer Gesprächskreis ist. Der Kirchengemeinderat ist etwas anderes wie beispielsweise die Bastelgruppe“, spricht Käser die Verantwortung an. Die Sitzungen hätten eine feste Tagesordnung, außerdem würden wichtige Dinge besprochen werden. Der Kirchengemeinderat trage immerhin die Verantwortung für die Finanzen, die Gebäude und das Personal.

4500 Mitglieder zählt die Kirchengemeinde Markdorf, rund 3800 werden wahlberechtigt sein. „Die Wahl ist eine reine Briefwahl, im November werden alle Mitglieder die Wahlunterlagen erhalten“, erläutert Kunkel. Die Urnen für die Wahl werden im Gemeindehaus aufgestellt – aber auch an verschiedenen Plätzen in den Gemeinden. So wird beispielsweise eine im Bermatinger Rathaus stehen, eine andere in der Buchhandlung Wälischmiller.

Die Kirchengemeinderäte werden für sechs Jahre gewählt. Eine lange Zeitdauer, von der man sich laut Doris Käser aber auch nicht abschrecken lassen sollte. Sollten persönliche Gründe eine weitere Mitarbeit verhindern, wäre das natürlich ein lösbares Problem. „Die Kirchengemeinderäte gehen eine große Verantwortung aber keinen bindenden Vertrag ein“, sagt sie. Wenn sich an der persönlichen Situation etwas ändere, könne man natürlich auch vom Amt zurücktreten. „Was der Bürgermeister kann, das können wir auch“, lacht Käser.

Neue Einflüsse durch Vakanz

Von den 16 bisherigen Räten würden sich acht wieder für eine weitere Periode aufstellen. „Allen hat aber die Arbeit eine große Freude bereitet“, so Kröger-Möller. Die Mitarbeit im Kirchengemeinderat sei eine Aufgabe, die den Engagierten auch viel zurückgeben würde. „Man lernt vielleicht eigene Gaben kennen, macht aber auch neue Erfahrungen was Selbstbewusstsein und Kommunikation betrifft. Man nimmt viel für sich selbst mit“, glaubt auch Pfarrer Nagy.

Ein Indiz dafür sei, dass sich viele Mitglieder des Kirchengemeinderates weiterentwickelt hätten, Seelsorger-Lehrgänge wurden absolviert oder sogar Prädikanten-Stellen angestrebt.

Für die Arbeit innerhalb der Kirchengemeinde sei die Vakanz fast ein Segen gewesen, sagt Käser. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden und die Betreuung durch verschiedene Pfarrer habe man sehr viele neue Einflüsse in den vergangenen Jahren gehabt. Dies werde nun durch den neuen Pfarrer Tibor Nagy und bald einen zweiten Pfarrer noch verstärkt. „Wir haben einen Reichtum verschiedener Möglichkeiten erfahren“, formuliert es die Vorsitzende.

Die Kandidaten für das Amt des Kirchengemeinderates sollen im Gottesdienst am 13. Oktober präsentiert werden. Wahlsonntag ist der 1. Advent.