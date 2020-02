Neue E-Ladesäule in Markdorf

Die erste E-Ladesäule an der Filiale Markdorf: die Volksbank Überlingen startet eine E-Mobilitätskampagne. Erklärtes Ziel ist laut Pressemitteilung die Ausstattung weiterer Geschäftsstellen mit Ladesäulen sowie die Umrüstung des eigenen Fuhrparks auf Elektro-Fahrzeuge.

„Die Volksbank Überlingen setzt auf Elektromobilität“, so Thomas Bucher, Direktor Firmenkunden. „Mit Einweihung unserer ersten Ladesäule gehen wir einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Und wir können dabei Kundenservice und Ökologie hervorragend miteinander verbinden.“

Für das Stadtwerk am See sei dies ein gutes Beispiel, wie auch ein regionaler Finanzdienstleister die Themen Zukunftsorientierung und Ökologie im Unternehmen vorantreiben könne. In den nächsten Jahren will die Volksbank Überlingen weitere Standorte mit eigenen Ladesäulen ausstatten. Das E-Mobilitätskonzept der Volksbank sehe auch vor, den bankeigenen Fuhrpark schrittweise auf Elektro-Fahrzeuge umzurüsten, heißt es in der Mitteilung weiter. Für das Stadtwerk am See sei dies ein maßgebendes Projekt. „Wir haben hier ein Vorzeigeprojekt entwickelt,“ erklärt Erik Dittrich, Bereichsleiter Vertrieb beim Stadtwerk am See. „Wir übernehmen quasi als Generaldienstleister alles, von der Planung über die Installation, den Betrieb und die Abrechnung.“

Und Thomas Bucher ergänzt: „Wir sind Finanzdienstleister – bei E-Mobilität verlassen wir uns gerne auf einen Partner, der das kann. Das Stadtwerk am See hat dieses Können bereits mehrfach bei anderen Unternehmen unter Beweis gestellt. Das hat uns gefallen und uns überzeugt.“

Die neue Ladesäule in Markdorf ist ein Pilotprojekt, dem noch einige folgen sollen. Die beiden Partner werden den Prototypen auf Herz und Nieren testen und dann die anderen Standorte der Volksbank Überlingen nachrüsten, so die Mitteilung abschließend.