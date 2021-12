Neuapostolische Kirchengemeinde Markdorf sammelt für Tafel

Die Neuapostolische Kirchengemeinde Markdorf hat schon fast traditionell auch dieses Jahr wieder für die Tafel in Markdorf gesammelt und dort am 1. Dezember sehr viel Freude und Dankbarkeit ausgelöst. Zudem kam von dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche human aktiv e.V. eine Sonderspende in Höhe von 2500 Euro. Da bei der Tafel im vergangenen Jahr ein beträchtlicher Schaden durch ein Hochwasser entstand, kann mit dem Geld ein Teil der Schäden ersetzt werden, heißt e sin einer Pressemitteilung. Die Übergabe an den Leiter der Tafel Günther Wieth erfolgte durch den Gemeindevorsteher Manfred Zinner und dessen Ehefrau.