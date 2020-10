Netzwerk aus Markdorf stellt Photovoltaik vor

Das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk organisiert am Samstag, 17. Oktober, erneut eine Tour zu Photovoltaik-Anlagen. Um 14 Uhr ist Abfahrt am Rathaus in Markdorf, um 14.15 Uhr am Kindergarten in Efrizweiler. Diesmal geht es per E-Auto nach Efrizweiler, Riedheim und Leimbach. Bei den Touren stellen Bürger ihre Anlagen vor, erläutern die wesentlichen Fakten dazu und berichten über ihre Erfahrungen, heißt es in der Ankündigung. Neben den Anlagen sehen die Teilnehmer, wie der Strom vom Dach genutzt wird um Wärmepumpen zu betreiben und das eigene E-Auto mit Strom zu tanken. Als Besonderheit diesen Samstag bieten die Organisatoren den Teilnehmern eine Mitfahrgelegenheit in verschiedenen E-Autos an. Die kostenfreie Tour dauert circa zwei Stunden. Veranstalter ist das Markdorfer Sonnenkraft-Netzwerk (MSN) in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Bodenseekreis und dem Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben.

Es wird um Anmeldung per E-Mail an info@msn-pv.de gebeten.