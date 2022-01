Narrenzunft öffnet Museum im Obertor

Die Historische Narrenzunft Markdorf e.V öffnet ihr Museum im im Zunfthaus Obertor an vier Tagen im Februar. Los geht’s am Sonntag, 6. Februar. Weitere Terminen sind am Samsatg, 12. Februar, am Sonntag, 20. Februar sowie am Samstag, 26. Februar, jeweils 13 Uhr bis 16 Uhr. Im Hans-und-Renate-Schleicher-Saal wird es zusätzlich eine Sonderausstellung über die Handwerkskunst geben, welche die Narren brauchen, um ihr Häs zu schneidern. Ab dem ersten Wochenende im Februar startet auch die Aktion „Der Fasnet auf der Spur – närrische Rätsel im Städtle“. Mitmachen können Kinder nach Mitteilung der Narrenzunft genauso wie Erwachsene. Start ist immer am Zunfthaus Obertor in Markdorf. Es gibt insgesamt 14 Stationen mit Rätseln und an jeder Station müssen Teilnehmer je eine Frage beantworten, die sich in einem QR-Code verbirgt. Die Antwortbögen können die Teilnehmer dann in den Briefkasten am Zunfthaus Obertor einwerfen, schreibt Zunftmeisterin Birgit Beck und verspricht kleine Preise.