Narren können mehr als Fasnet

Poesie, Handwerk, künstlerische Bastelarbeiten oder eine Dampfbahn in den Schweizer Bergen: Die Mitglieder der Historischen Narrenzunft Markdorf zeigen bei der Veranstaltungsreihe „Mol ebbes anders“, was sie in ihrer Freizeit außer dem närrischen Treiben machen. Los geht es am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr am Zunfthaus Obertor.

„Es wird eine Mischung aus Vorträgen, Ausstellung und Ausprobieren“, sagt Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer beim Pressegespräch am Montag. Mit einem Glas Sekt wird am Freitagabend nicht nur auf die Eröffnung angestoßen, sondern auch eine neue Tafel am Zunfthaus enthüllt. Diese zeigt die närrische Version der „Herren von Markdorf“. Bitzenhofer sieht darin nicht nur einen Zierde für das Obertor: „So ist das Gebäude nun auch klarer als Vereinsheim der Zunft erkennbar.“ Außerdem wird draußen der Landauer präsentiert. Die historische Kutsche der Zunft wird dann voraussichtlich komplett restauriert sein.

Ab 19.45 Uhr geht es im Obergeschoss mit Vorträgen weiter. Der erste Redner ist Josef Weber. Er wird von seiner Mitarbeit an der Dampfbahn Furka-Bergstrecke berichten. Jeweils vier Wochen in Frühjahr und Herbst ist er in den Schweizer Bergen, um die Schienen der Strecke für den Fahrbetrieb vorzubereiten beziehungsweise wieder für den Winter abzusichern. Dazu gehört unter anderem die Steffenbachbrücke von Schneemassen zu befreien. Die1925 gebaute stählerne Brücke hat eine Spannweite von etwa 36 Metern. Da sie mitten in dem Lawinengebiet liegt, muss sie jeweils zur Saison hochgeklappt werden – und der Graben darunter zuvor nicht selten von Unmengen Schnee befreit werden. Der Vortrag wird mit Fotos veranschaulicht und am Samstag um 17 und 18 Uhr wiederholt.

Im Anschluss wird am Freitag und Samstag Herta Köhler von ihrer Leidenschaft erzählen: „Gedichte, Geschichtle und so weiter – mal besinnlich, meistens heiter“. Passend zu ihrer Herkunft werden die Beiträge „im Dialekt allgäuerisch eingefärbt sein“, verspricht Köhler.

Abgerundet wird „Mol ebbes anders“ mit einer Ausstellung. Zu sehen sind zum Beispiel Ingrid Minks kunstvoll gestaltete Figuren aus Pappmaché. Ihr Lebenspartner Christian Amann stellt seine Skulpturen aus Schwemmholz und Fassdaupen aus. Norbert Hops hat 2011 die Bildhauerei für sich entdeckt und fertigt seitdem unter anderem Figuren etwa aus Beton, Holz und Ton. Seine Werke werden erstmals öffentlich zu sehen sein. Holz ist auch der Werkstoff, dem Bernhard Brutsch sich widmet – und zwar mit Kettensäge. Auch Zunftmeister Bitzenhofer werkelt abseits der Fasnet gerne und restauriert zum Beispiel Fahrzeuge. Derzeit widmet er sich einem historischen Fahranhänger, der am Samstag vor dem Obertor stehen wird.