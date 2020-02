Narren besetzen Platz des Bürgermeisters

Da staunte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann, als sein Platz am Sitzungstisch des Gemeinderates am Dienstagabend bereits besetzt war. Petra Klökler, Vize-Zunfti Hardy Frick, Zunftmeisterin Birgit Beck und Kevin Maraun hatten die Plätze von Bürgermeister und Verwaltung eingenommen, schließlich hatten sie am Samstag den Schultes und seine Mannschaft abgesetzt und die Narren hatten die Macht übernommen. Bürgermeister Riedmann nahm erstmal am Pressetisch Platz. Im vergangenen Jahr habe die Zunft ein Auge zugedrückt, als nach der Absetzung eine Sitzung stattfand, stellte die Zunftmeisterin fest. Doch in diesem Jahr sei dies nicht so. Bürgermeister und Gemeinderäte könnten jetzt jeweils fünf Euro in die Schlamper-Kasse des Narrenrats werfen oder der Bürgermeister müsse sich bis zum Zunftmeister-Empfang am Sonntag etwas einfallen lassen. Der Bürgermeister entschied sich, bis zum Sonntag etwas vorzubereiten.