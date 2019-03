Nachtwächter geben Stell-dich-ein in Markdorf

Die Mitglieder der Baden-Württembergischen Nachtwächter- und Türmerzunft haben am Samstag ihre jährliche Zunft-Versammlung im Obertor abgehalten. 28 Nachtwächter, Türmer und eine Bürgersfrau waren gekommen und stellten vor dem Rathaus ihre Stadt und ihre Tradition vor. Ausgestattet wie im Mittelalter mit Hellebarde, Laterne, Signalhorn und lauter Stimme. Auf der Kirchenmauer hatten sich etliche Markdorfer eingefunden, verfolgten das Geschehen und applaudierten den Akteuren.

Die Tradition der Nachtwächter begann im Mittelalter, sie zogen abends durch die Stadt, haben die Stunden angeblasen, auf Feuer geachtet und die Einhaltung der Sperrstunde in den Gaststätten kontrolliert. Der Türmer war für das Schließen des Stadttores am Abend zuständig, er hatte auch darauf zu achten, dass sich kein Gesindel in der Stadt herumtrieb. Auf dem Turm hat er im Brandfall die Feuerglocke geschlagen, deshalb wurde er auch teilweise Hochwächter genannt, erzählte Thomas Lohmann, Zunftmeister, kurz die Tradition der Nachtwächter und Türmer.

Er ist selber Nachtwächter in Bad Wimpfen, eine Stadt mit Fachwerkhäusern, mit romanischen oder fränkischen Fachwerk. Er hatte auch die Türmerin mitgebracht, die zehn Jahre mit ihren drei Kindern auf dem Blauen Turm gelebt hat. 136 Stufen waren zu erklimmen, um die Wohnung zu erreichen. Seit zwei Jahren lebt sie im Exil, da der Turm Risse habe, bedauert sie.

„Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen“ startete der Nachtwächter aus Burladingen, bevor er seine Heimatstadt mit einem großen Textilunternehmen vorstellte. Auch sein Kollege aus Calw nutzte die Gelegenheit, eifrig die Werbetrommel zu rühren und zu einem Besuch einzuladen. Aus Öhringen waren zwei Türmer, in fescher Landsknecht-Uniform angereist. Die Türmer seien hell oder bunt gekleidet, erklärten die beiden, während die Nachtwächter eigentlich dunkel, auf jeden Fall mit einem schwarzen Umhang, auftreten.

Seit rund 300 Jahren gibt es einen Nachtwächter in Waiblingen, der dort durch die Gassen zieht. In Engen wird sein Kollege von einer Bürgersfrau begleitet. Ob das mit der Kontrolle der Sperrzeit in den Lokalen zusammenhängt, war nicht zu erfahren. Ein Turm- und zwei Nachtwächter waren aus Bischofszell in der Schweiz angereist. In Mühlheim an der Donau habe es immer einen guten Nachtwächter gegeben, der Ort sei nie abgebrannt, stellte der dortige Nachtwächter fest, der seit fast 40 Jahren diese Tradition aufrechterhält. Der Markdorfer Nachtwächter Winfried Böhm sang das Lied „Markdorf, du Perle des Linzgaus“, zum Abschluss erklang „Hört ihr Leut’ von Nah und Fern“ von Rudi Stark, mit Horn und lauter Stimme ist er seit über 40 Jahre als Nachtwächter in der Innenstadt von Markdorf aktiv. Anschließend lud er seine Kollegen in seine Stube im Untertor ein.