Nach Wasserrohrbruch sind viele Dörfer ohne Wasser

Bei Routinepumptätigkeiten der Gemeinde Deggenhausertal ist am Mittwoch ein Wasserverlust an der Pumpendruckhauptleitung an der K7750 (Gehrenbergstraße) zwischen Roggenbeuren und Harresheim festgestellt worden. Wie der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis mitteilt, konnte das Leck kurze Zeit später am Abend lokalisiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal wurde gegen 20.36 Uhr alarmiert, um den Bauhof und eine Baufirma bei der Reparatur zu unterstützen.

Insbesondere sicherten die Einsatzkräfte die Baustelle ab und leuchteten sie aus. Für die Bauarbeiten musste die Leitung abgeschiebert werden, so dass die Teilorte Harresheim, Vorderharresheim, Schoren, Winkelhof, Wendlingen, Burgstallhof, Eggenweiler, Tannenhof, Grünwangen, Wagenberg und Schnaidthof mit insgesamt mehreren Hundert Bewohnern vorübergehen keine Wasserversorgung hatten.

Darüber informierte Bürgermeister Fabian Meschenmoser am Abend über Facebook. Des weiteren wurde die Bevölkerung über die Warnapp des Bundes Nina, Radio- und Lautsprecherdurchsagen und persönliches Aufsuchen vor Ort informiert. Am Feuerwehrhaus in Wittenhofen wurde eine Wasserabgabestelle für Bürger eingerichtet, die gegebenenfalls Wasser benötigten. Die Reparaturarbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden und konnten inzwischen abgeschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit dem Mannschaftstransporter und dem Gerätewagen Transport im Einsatz.