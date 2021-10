Nach Wartungsarbeiten: Brand verursacht 10 000 Euro Sachschaden in Obersiggingen

Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist laut Polizeibericht bei einem Brand am Samstagmittag gegen 13 Uhr in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Obersiggingen entstanden.

An einer Hackschnitzelanlage wurden demnach Wartungsarbeiten durchgeführt. Hierzu wurde laut Polizei eine Förderschnecke abmontiert und ein Eimer darunter gestellt. Die Umluftanlage sei weiterhin in Betrieb gewesen und habe heiße, unverbrannte Aschereste aus der Förderschnecke angezogen, worauf sich in Kühlröhren ein Brand entwickelt habe. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu einem Schwelbrand in der Zwischendecke schreibt die Polizei weiter. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Schnelleinsatztruppe des DRK und der Rettungsdienst waren ebenfalls mit drei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort. Verletzt wurde niemand.